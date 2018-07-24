У москвича похитили электромобиль, пока он отбывал срок за хакерство в США

Москвич, которого в США признали виновным по обвинению в киберпреступности, обратился в столичную полицию с просьбой найти электромобиль Tesla, украденный во время отбытия срока за рубежом. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина сообщил полиции, что электрический автомобиль он приобрел в 2010 году в Германии, после чего перевез его на территорию России . Он отметил, что не успел поставить машину на учет в ГИБДД , но передал транспортное средство своему знакомому для тюнинга. Когда мужчина уехал в отпуск в Ниццу , его задержала местная полиция по запросу США. "В 2017 году заявитель вернулся на родину и решил найти знакомого и свою машину, однако телефон приятеля оказался недоступен", — добавил источник. Отмечается, что в данный момент полицейские устанавливают сумму нанесенного ущерба. Ранее сообщалось, что в России подскочили продажи электрокаров.