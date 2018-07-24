Совфед одобрил закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний

Такая норма уже действует для судебных заседаний в арбитражных судах.

Предусматривается, что все участники судебных разбирательств получат право знакомиться с такими аудиозаписями, сообщил на заседании председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

Также пакет законов предусматривает, что состав суда при рассмотрении гражданских, арбитражных, уголовных и административных дел будет формироваться автоматизированно. Делается это для того, чтобы исключить влияние на формирование состава суда лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства.