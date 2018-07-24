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Совфед одобрил закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний
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Совфед одобрил закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник пакет законов, предусматривающий, в частности, ведение обязательной аудиозаписи во время судебных заседаний в судах общей юрисдикции.
Такая норма уже действует для судебных заседаний в арбитражных судах.
Предусматривается, что все участники судебных разбирательств получат право знакомиться с такими аудиозаписями, сообщил на заседании председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Также пакет законов предусматривает, что состав суда при рассмотрении гражданских, арбитражных, уголовных и административных дел будет формироваться автоматизированно. Делается это для того, чтобы исключить влияние на формирование состава суда лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства.
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