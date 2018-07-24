Ещё
В Ростове задержали насильника, надругавшегося над семилетним мальчиком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростове задержали насильника, надругавшегося над семилетним мальчиком 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Крики ребенка услышали полицейские
ЧП произошло на днях в Пролетарском районе Ростова, в районе дома №318. проходивший мимо наряд сотрудников ППС услышал крики ребенка. Полицейские бросились на помощь.
Как выяснилось в дальнейшем, взрослый 40-летний мужчина затащил семилетнего мальчишку за гаражи, которые расположены за жилым домом, и надругался над ребенком. Полицейские задержали насильника на месте преступления. — Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», — рассказал корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах. — Сейчас задержанный находится в СИЗО. Если мужчину признают виновным в совершении преступления, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.
161.ru: последние новости
В Гуково осудили бывшего начальника Главного бюро медико-социальной экспертизы региона 12 лет за 12 граммов: в Ростове осудили наркоторговца Двоим дончанам, подделавшим справки об инвалидности, грозит шесть лет колонии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов210
Оксана Шачко оставила предсмертную записку67
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков91
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции165
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии31
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение