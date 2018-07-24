В Ростове задержали насильника, надругавшегося над семилетним мальчиком 

Крики ребенка услышали полицейские
ЧП произошло на днях в Пролетарском районе Ростова, в районе дома №318. проходивший мимо наряд сотрудников ППС услышал крики ребенка. Полицейские бросились на помощь.
Как выяснилось в дальнейшем, взрослый 40-летний мужчина затащил семилетнего мальчишку за гаражи, которые расположены за жилым домом, и надругался над ребенком. Полицейские задержали насильника на месте преступления. — Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», — рассказал корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах. — Сейчас задержанный находится в СИЗО. Если мужчину признают виновным в совершении преступления, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.