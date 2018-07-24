В Ростове задержали насильника, надругавшегося над семилетним мальчиком

Крики ребенка услышали полицейские

ЧП произошло на днях в Пролетарском районе Ростова, в районе дома №318. проходивший мимо наряд сотрудников ППС услышал крики ребенка. Полицейские бросились на помощь.