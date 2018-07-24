Томские следователи возбудили дело из-за насилия в психоневрологическом интернате

Следственное управление СК России по Томской области возбудило уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшем в Шегарском психоневрологическом интернате. По предварительным данным, сотрудница интерната применила насилие к пациенту. В ведомстве отметили, что дело возбуждено по части третьей ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия).

В комментарии службе новостей «Радио Сибирь» представители СК добавили, что дело возбуждено после просмотра попавшей к следователям видеозаписи произошедшего. О скандальной видеозаписи, на которой предположительно сотрудник интерната подходит к пациенту, толкает и кричит на него, в середине июля сообщали «Вести. Томск» . По данным телекомпании, правоохранительные органы также проверяют обстоятельства пропажи со счетов пациентов интерната миллиона рублей.

— Сотрудники учреждения уверяют — руководство у всех на глазах присваивает государственные деньги, запугивает увольнениями. А пациентов буквально превратило в рабов, — сообщают журналисты «Вестей».