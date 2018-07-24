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Томские следователи возбудили дело из-за насилия в психоневрологическом интернате
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Томские следователи возбудили дело из-за насилия в психоневрологическом интернате 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Следственное управление СК России по Томской области возбудило уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшем в Шегарском психоневрологическом интернате. По предварительным данным, сотрудница интерната применила насилие к пациенту. В ведомстве отметили, что дело возбуждено по части третьей ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия).
В комментарии службе новостей «Радио Сибирь» представители СК добавили, что дело возбуждено после просмотра попавшей к следователям видеозаписи произошедшего. О скандальной видеозаписи, на которой предположительно сотрудник интерната подходит к пациенту, толкает и кричит на него, в середине июля сообщали «Вести. Томск». По данным телекомпании, правоохранительные органы также проверяют обстоятельства пропажи со счетов пациентов интерната миллиона рублей.
— Сотрудники учреждения уверяют — руководство у всех на глазах присваивает государственные деньги, запугивает увольнениями. А пациентов буквально превратило в рабов, — сообщают журналисты «Вестей».
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