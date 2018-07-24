Продолжает расти количество гражданских исков в рязанские суды

Количество гражданских и административных исков, подаваемых в рязанские суды продолжает расти, сообщает пресс-служба облсуда. Среди гражданских дел, поступивших в областной суд в первом полугодии, значительную долю по-прежнему составляют категории споров, возникающих из договоров займа и кредитных отношений — 127 дел.

Далее идут жилищные споры — 94 дел, споры, связанные с защитой прав потребителей — 90 дел, с землепользованием — 60 дел, трудовые споры — 41 дело, семейные споры — 35 дел, споры о возмещении ущерба от ДТП — 35 дел.