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Продолжает расти количество гражданских исков в рязанские суды
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Продолжает расти количество гражданских исков в рязанские суды 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Количество гражданских и административных исков, подаваемых в рязанские суды продолжает расти, сообщает пресс-служба облсуда. Среди гражданских дел, поступивших в областной суд в первом полугодии, значительную долю по-прежнему составляют категории споров, возникающих из договоров займа и кредитных отношений — 127 дел.
Далее идут жилищные споры — 94 дел, споры, связанные с защитой прав потребителей — 90 дел, с землепользованием — 60 дел, трудовые споры — 41 дело, семейные споры — 35 дел, споры о возмещении ущерба от ДТП — 35 дел.
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