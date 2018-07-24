Житель Дзержинска до смерти избил квартиранта

В Дзержинске задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в убийстве по неосторожности своего 54-летнего квартиранта. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Как установили следователи, незадолго до случившегося дзержинец из жалости пустил в свою квартиру знакомого, которому негде было жить. При этом мужчина даже не взял с постояльца деньги. Вечером 21 июля квартирант накричал на сожительницу хозяина, который, вступившись за женщину, избил ее обидчика. На следующее утро подозреваемый обнаружил, что его постоялец умер.

Свою вину мужчина признал частично. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Напомним, иностранца-нелегала судят за убийство на Бору.