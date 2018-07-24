Росздравнадзор проверит московскую клинику после смерти пациентки во время операции по интимной пластике 

Росздравнадзор проведет проверку московской клиники, где во время операции по интимной пластике скончалась пациентка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Да, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту», — сказал собеседник агентства.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки одной из столичных частных клиник. По информации источника Агентства «Москва», 39-летняя гражданка Киргизии скончалась 23 июля в клинике «Асклепий» в Варсонофьевском пер. во время операции по пластике половых губ. По предварительным данным, смерть наступила, когда сотрудница клиники сделала пациентке укол лидокаина.