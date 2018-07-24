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Росздравнадзор проверит московскую клинику после смерти пациентки во время операции по интимной пластике
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Росздравнадзор проверит московскую клинику после смерти пациентки во время операции по интимной пластике 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Росздравнадзор проведет проверку московской клиники, где во время операции по интимной пластике скончалась пациентка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Да, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку по данному инциденту», — сказал собеседник агентства.
Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки одной из столичных частных клиник. По информации источника Агентства «Москва», 39-летняя гражданка Киргизии скончалась 23 июля в клинике «Асклепий» в Варсонофьевском пер. во время операции по пластике половых губ. По предварительным данным, смерть наступила, когда сотрудница клиники сделала пациентке укол лидокаина.
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