В Иркутской области полицейские избили инвалида-колясочника и в ответ на его жалобу грозят ему уголовным делом

городе Братске Иркутской области полицейские избили инвалида-колясочника Максима Безденежных. Он заявил об избиении в Следственный комитет , но там не только не завели дело против правоохранителей, но и угрожают обвинить его в оскорблении стражей порядка.

Как рассказал мужчина

"Сибирь. Реалии"

24 июля, инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля. Инвалид находился у крыльца своего дома, когда полицейские приехали по вызову соседей. Возле подъезда они потеряли свою рацию, ее нашла стоявшая рядом девушка. «Думали, что с ней делать, в итоге положили ко мне в коляску, я собирался еще побыть на улице, если что — передал бы ее полицейским», — пояснил Безденежных.

Позже, по его словам, приехали люди в форме, среди них, судя по погонам, был майор, и начали что-то искать. «Что потеряли?» — спросил инвалид, но правоохранители промолчали и зашли в подъезд. «Оттуда вылетели и ко мне, окружили, подняли коляску, достали у меня рацию. Майор с размаху мне по голове два раза приложил. Потом бросили меня и уехали», — рассказал Безденежных.

Жена пострадавшего позвонила в полицию, но там, по словам женщины, ее обозвали и вызов не приняли. Между тем медики скорой помощи зафиксировали у инвалида гематомы. Было утро субботы, поэтому в полицию супруги обратились только через два дня — в понедельник, и оттуда их послали в Следственный комитет. Там Безденежных написал заявление с требованием завести уголовное дело на избивших его полицейских.

Через несколько дней участковый заявил инвалиду, что на него заведут уголовное дело об оскорблении полицейских, но могут и не заводить, если тот откажется от своего обвинения в избиении. У полицейских, уточнил участковый, есть запись с видеорегистратора. «Отлично, значит, там видно, как меня избивают. Кроме того, у меня есть свидетель, которого следователи уже опросили», — заявил на это пострадавший.

В Следственном комитете по Братску на вопрос Безденежных, как продвигается дело, недавно сообщили, что следователь уехал в срочную командировку и вернется только к концу июля. А также что проверку они имеют право вести до августа.

По данным сайта

со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Иркутской области, сейчас следователи действительно ведут проверку..

Отметим, 14 июня сообщалось, что в Екатеринбурге полиция

отказалась

возбуждать уголовное дело по факту нападения на 19-летнего инвалида в торговом центре «Алатырь». Формальным поводом для следственной заминки стало то, что до сих пор не получены результаты судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить степень вреда, нанесенного здоровью потерпевшего. А продлевать срок доследственной проверки по истечении 30 суток стражи порядка тоже не стали.