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В отделе полиции №7 Екатеринбурга умер задержанный
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В отделе полиции №7 Екатеринбурга умер задержанный 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В отделе полиции Екатеринбурга обнаружили мертвого заключенного. По некоторым данным, мужчина мог покончить с собой. Приехавшие на место врачи спасти заключенного не смогли, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел в отделе полиции №7, об этом сообщила член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Ольга Вековшинина. «В дежурной части отдела полиции №7 УМВД России по Екатеринбургу (ул. Народной Воли) погиб задержанный. ОНК не пускают из-за следственных действий», — сообщается на странице наблюдательной комиссии в «Facebook». В региональном следственном комитете и полиции пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.
Отметим, по некоторым данным, заключенный мог покончить с собой. В камере он был один, а когда его нашли, на руках и ногах у мужчины были обнаружены порезы, об этом сообщает Е1.ru. В отделение была вызвана скорая помощь, но медики не смогли помочь заключенному и лишь констатировали его смерть.
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