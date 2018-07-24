В отделе полиции №7 Екатеринбурга умер задержанный

В отделе полиции Екатеринбурга обнаружили мертвого заключенного. По некоторым данным, мужчина мог покончить с собой. Приехавшие на место врачи спасти заключенного не смогли, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал»

Инцидент произошел в отделе полиции №7, об этом сообщила член общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Ольга Вековшинина. «В дежурной части отдела полиции №7 УМВД России по Екатеринбургу (ул. Народной Воли) погиб задержанный. ОНК не пускают из-за следственных действий», — сообщается на странице наблюдательной комиссии в «Facebook». В региональном следственном комитете и полиции пообещали прокомментировать ситуацию чуть позже.

Отметим, по некоторым данным, заключенный мог покончить с собой. В камере он был один, а когда его нашли, на руках и ногах у мужчины были обнаружены порезы, об этом сообщает Е1.ru. В отделение была вызвана скорая помощь, но медики не смогли помочь заключенному и лишь констатировали его смерть.