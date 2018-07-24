ФСБ ликвидировала две нарколаборатории

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали две нарколаборатории в Хабаровском крае . В ходе операции были задержаны четыре наркоторговца.

«ФСБ вскрыта и пресечена противоправная деятельность членов преступной группы», — сообщает ЦОС ФСБ.

Сотрудниками службы безопасности было изъято около 500 граммов мефедрона, более 10 килограммов вещества в стадии адсорбции, свыше 400 килограммов прекурсоров и оборудование для производства наркотических веществ. Для продажи наркотиков преступники использовали мессенджеры Telegram и Jabber.