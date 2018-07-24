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Костромской «Вибратор» оставил работников без гроша в кармане
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Костромской «Вибратор» оставил работников без гроша в кармане 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области возбудили уголовное дело в отношении директора акционерного общества «Вибратор». Женщину подозревают в невыплате зарплаты в течение более двух месяцев, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
Как стало известно следователю, с декабря 2016 года по март 2018 года директор ОАО «Вибратор», находящегося в Нее, более двух месяцев полностью не выплачивала зарплату 8 работникам. Акционерное общество занималось производством контрольно-измерительной аппаратуры.
Долг перед работниками составил более 902 тысяч рублей. При этом деньги для выплат имелись, но директор направляла их на другие цели.
На данный момент долг перед рабочими погасили. Следователи ведут сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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