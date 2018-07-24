Костромской «Вибратор» оставил работников без гроша в кармане

Как стало известно следователю, с декабря 2016 года по март 2018 года директор ОАО «Вибратор», находящегося в Нее, более двух месяцев полностью не выплачивала зарплату 8 работникам. Акционерное общество занималось производством контрольно-измерительной аппаратуры.

Долг перед работниками составил более 902 тысяч рублей. При этом деньги для выплат имелись, но директор направляла их на другие цели.

На данный момент долг перед рабочими погасили. Следователи ведут сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.