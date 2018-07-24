Два молодых саратовца устроили пьяную оргию со зрелой соседкой

Молодые люди избили любовника 45-летней женщины и по очереди вступили с потерпевшей в половой контакт против ее воли.

Примечательно, что насильникам 45-летней дамы — 24 года и 18 лет. В настоящий момент оба приятеля обвиняются по п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц, соединенное с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью).

— Вечером 19 июля 2018 года молодые люди сидели за бутылкой спиртного в квартире знакомых мужчины и женщины. Все они были соседями по дому, — рассказали следователи интернет-изданию «Новости Саратова» подробности циничного преступления против половой свободы человека. — Напившимся молодым людям вдруг захотелось секса. Объектом их желания стала 45-летняя хозяйка жилища.

Приятели сказали любовнику женщины, что они хотят его даму сердца. Сожитель, разумеется, бурно возмутился такой перспективе. Вспыхнула ссора.

Тогда 18-летний парень сильно избил мужчину по голове, от чего тот потерял сознание и «выключился».

Больше никто не смог воспрепятствовать планам пьяных насильников, которые угрожая убийством и демонстрируя при этом нож, избили свою жертву и по очереди вступили с ней в сексуальный контакт.

После случившегося избитый любовник пришел в себя и позвонил в полицию. Насильников задержали. Сейчас они находятся за решеткой. Расследование уголовного дела продолжается.