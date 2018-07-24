Ещё
В Тюмени убийцу врача приговорили к 9 годам «строгача»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тюмени убийцу врача приговорили к 9 годам «строгача» 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Калининский районный суд Тюмени признал 34-летнего местного жителя виновным в убийстве. Он проведет 9 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление было совершено 5 декабря 2017 года. Виновный застрелил 34-летнего врача областной больницы из охотничьего ружья, когда тот выходил из лифта в своем доме. Совершив расправу, злоумышленник прыгнул в машину и попытался скрыться, но был задержан.
У погибшего остались дочь и жена. Причиной убийства стала ревность.
Уралинформбюро: последние новости
В Тюмени рецидивист "продал" зэку мнимое УДО за 5,6 миллиона рублей В одной из квартир в Ханты-Мансийске нашли изрезанный труп После видео о пытках в ярославской колонии отстранены 17 сотрудников
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов215
Оксана Шачко оставила предсмертную записку67
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков93
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции167
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии34
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение