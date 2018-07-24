В Тюмени убийцу врача приговорили к 9 годам «строгача»

Преступление было совершено 5 декабря 2017 года. Виновный застрелил 34-летнего врача областной больницы из охотничьего ружья, когда тот выходил из лифта в своем доме. Совершив расправу, злоумышленник прыгнул в машину и попытался скрыться, но был задержан.

У погибшего остались дочь и жена. Причиной убийства стала ревность.