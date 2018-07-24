Орский студент заплатит штраф в 100 тыс. рублей за нелицензионный Microsoft

Советский районный суд Орска обязал сдутента одного из городских ВУЗов выплатить штраф за использование нелицензионного программного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба суда, молодой человек скопировал в Интернете несколько контрафактных программ компании Microsoft . После устранения в них средств защиты, он разместил объявление об оказании услуг компьютерной помощи.

Через некоторое время под видом граждан к нему обратились сотрудники полиции, который попросили установить на их компьютер операционную систему. Студент согласился и оценил свои услуги в 1 тыс. рублей. После выполнения работы его задержали.

В результате ознакомления с материалами уголовного дела молодой человек ходатайствовал о прекращении производства и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В ходе судебного заседания обвиняемый раскаялся, и сообщил, что направил личное извинение представителю компании и выплатил компенсацию. Кроме того, он изготовил 10-минутный ролик, в котором рассказал о нарушении законодательства и ответственности в случае использования контрафактных программ.

С учетом всех обстоятельств дела, а также того что студент впервые привлекался к уголовной ответственности, судья решил завершить рассмотрение уголовного дела без вынесение приговора. Суд прекратил уголовное дело соответствующим постановлением и обязал студента выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.