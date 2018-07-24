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Орский студент заплатит штраф в 100 тыс. рублей за нелицензионный Microsoft
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Орский студент заплатит штраф в 100 тыс. рублей за нелицензионный Microsoft 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Советский районный суд Орска обязал сдутента одного из городских ВУЗов выплатить штраф за использование нелицензионного программного обеспечения.
Как сообщает пресс-служба суда, молодой человек скопировал в Интернете несколько контрафактных программ компании Microsoft. После устранения в них средств защиты, он разместил объявление об оказании услуг компьютерной помощи.
Через некоторое время под видом граждан к нему обратились сотрудники полиции, который попросили установить на их компьютер операционную систему. Студент согласился и оценил свои услуги в 1 тыс. рублей. После выполнения работы его задержали.
В результате ознакомления с материалами уголовного дела молодой человек ходатайствовал о прекращении производства и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. В ходе судебного заседания обвиняемый раскаялся, и сообщил, что направил личное извинение представителю компании и выплатил компенсацию. Кроме того, он изготовил 10-минутный ролик, в котором рассказал о нарушении законодательства и ответственности в случае использования контрафактных программ.
С учетом всех обстоятельств дела, а также того что студент впервые привлекался к уголовной ответственности, судья решил завершить рассмотрение уголовного дела без вынесение приговора. Суд прекратил уголовное дело соответствующим постановлением и обязал студента выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.
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