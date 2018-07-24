Глава нижегородской ассоциации частных перевозчиков получил два года строгого режима за нападение на человека

Руководитель нижегородской ассоциации частных перевозчиков Сергей Ковалев приговорен к двум годам лишения свободы за нападение на сотрудника городской администрации. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима . Об этом сообщает прокуратура Нижнего Новгорода.

Напомним, Ковалев был не согласен с городской администрацией в вопросе реформирования пассажирской транспортной сети. Это и стало мотивом для совершения преступления. Злоумышленник привлек к выполнению своего умысла еще пятерых нижегородцев. На протяжении двух месяцев они следили за сотрудником горадминистрации, выбирая подходящий момент для нападения. В мае 2017 года злоумышленники подстерегли жертву в подъезде дома и избили металлическими предметами.

В августе того же года Ковалева заключили под стражу. Арест несколько раз продлевался. Свою вину подсудимый признал в полном объеме и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело в отношении остальных фигурантов в настоящее время направлено в Советский районный суд.

Напомним, пьяный рецидивист задержан за нападение на полицейского в Дивееве.