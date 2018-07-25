В СК расследуют дело о хищении 665 млн рублей при строительстве «Восточного»

По данным следствия, Никитин заключил контракт с одной фирмой и выдал ей 774 млн руб. в качестве аванса. После этого компания не выполнила предлагаемые работы. Из-за того, что глава «Спецстройтехнологий» злоупотреблял должностными полномочиями, средства в размере 665 млн руб. были утеряны.