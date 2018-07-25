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В СК расследуют дело о хищении 665 млн рублей при строительстве «Восточного»
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В СК расследуют дело о хищении 665 млн рублей при строительстве «Восточного» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Следственный Комитет (СК) России расследует дело о хищении 665 млн рублей при строительстве космодрома «Восточный». Об этом глава ведомства Александр Бастрыкин заявил в интервью "Известиям".
Дело было возбуждено в отношении экс-сотрудника начальника ФГУП «Спецстройтехнологии» при Федеральном агентстве специального строительства Александра Никитина.
По данным следствия, Никитин заключил контракт с одной фирмой и выдал ей 774 млн руб. в качестве аванса. После этого компания не выполнила предлагаемые работы. Из-за того, что глава «Спецстройтехнологий» злоупотреблял должностными полномочиями, средства в размере 665 млн руб. были утеряны.
Ранее сообщалось, что в "Роскосмосе" отказались комментировать задержание еще одного сотрудника ЦНИИмаш.
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