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Идея с продажей красивых госномеров за деньги провалилась
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Идея с продажей красивых госномеров за деньги провалилась 

ngs.ru 52 минуты назад
Фото: ngs.ru
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о регистрации транспортных средств, впервые выдача государственных номеров будет происходить вне учреждений ГИБДД. В первую очередь это коснётся покупателей новых машин у официальных дилеров: им не придётся ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учёт. Уполномоченные дилеры сами будут изготавливать номерные знаки и передавать всю соответствующую информацию в ГИБДД для регистрации машины.
Одновременно с этим из законопроекта исчезла норма, предполагавшая организацию аукционов по продаже красивых номеров за деньги всем желающим. «Норма исчезла из законопроекта, так как депутатам не хочется рыночных отношений в этой отрасли», — заявил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Ещё одно нововведение касается технического порядка изготовления номеров. Инспекторы будут присваивать автомобилям только сочетания букв и цифр, а непосредственное изготовление номерных табличек перейдёт к частным фирмам, которые будут включены в специальный реестр.
Напомним, в сейчас в Новосибирске, по данным 2ГИС, действует 7 специальных отделов ГИБДД, где автомобили ставятся на учёт и выдаются государственные номера.
НГС приглашает читателей с автомобилями любого возраста в проект «Тест-драйв с читателем». Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
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Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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