Бывший сотрудник ГИБДД предстанет перед судом по обвинению в продаже «красивого» номера

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

По версии следствия, в июле прошлого года 35-летний мужчина предложил знакомой выдать на ее автомобиль государственный номер с цифрами «777». За незаконную услугу мужчина потребовал 25 тыс. рублей. Уфимка согласилась и пообещала отдать деньги позже.

Через 2 недели полицейский начал звонить их общему знакомому и требовать деньги за номер. В рамках оперативных мероприятий он был задержан с поличным при получении денежных средств.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.