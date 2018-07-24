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Бывший сотрудник ГИБДД предстанет перед судом по обвинению в продаже «красивого» номера
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Бывший сотрудник ГИБДД предстанет перед судом по обвинению в продаже «красивого» номера 

ufa1.ru 52 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Прокуратура Октябрьского района г. Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Управления МВД России по г. Уфе.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).
По версии следствия, в июле прошлого года 35-летний мужчина предложил знакомой выдать на ее автомобиль государственный номер с цифрами «777». За незаконную услугу мужчина потребовал 25 тыс. рублей. Уфимка согласилась и пообещала отдать деньги позже.
Через 2 недели полицейский начал звонить их общему знакомому и требовать деньги за номер. В рамках оперативных мероприятий он был задержан с поличным при получении денежных средств.
Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу.
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