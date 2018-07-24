В Пыталове будут судить вьетнамца за попытку незаконно пересечь госграницу

Его проводником выступал местный житель, который оказывал содействие в незаконном пересечении границы.

Свой умысел гражданин Вьетнама и местный житель довести до конца не смогли, так как были задержаны пограничниками.

Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.

И вьетнамцу и его проводнику грозит штраф.