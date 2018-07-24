В Пыталове будут судить вьетнамца за попытку незаконно пересечь госграницу 

Гражданин Вьетнама, еще летом прошлого года, не имея при себе действительных документов (разрешения) на право выезда из РФ следовал в сторону Государственной границы Российской Федерации и Латвийской Республики с целью ее незаконного пересечения. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Его проводником выступал местный житель, который оказывал содействие в незаконном пересечении границы.
Свой умысел гражданин Вьетнама и местный житель довести до конца не смогли, так как были задержаны пограничниками.
Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.
И вьетнамцу и его проводнику грозит штраф.