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Приезжего задержали по подозрению в убийстве молодого человека в Щербинке после конфликта в соцсетях
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Приезжего задержали по подозрению в убийстве молодого человека в Щербинке после конфликта в соцсетях 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Подозреваемого в убийстве молодого человека задержали в Щербинке, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Вечером 23 июля в Щербинке сотрудники полиции и ФСБ задержали 27-летнего уроженца Таджикистана, которого полностью изобличили в содеянном. Подозреваемый нигде не работает, постоянного и временного места жительства на территории столичного региона не имеет», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время приезжему предъявят обвинение.
Ранее источник сообщал Агентству «Москва», что вечером 22 марта в Щербинке на ул. Театральная на пассажирском сидении автомобиля КIA было обнаружено тело 20-летнего уроженца Дагестана с множеством ножевых ранений. Следователи выяснили, что у погибшего в социальных сетях произошел конфликт с малознакомым гражданином, предположительно, уроженцем Таджикистана. Оппоненты назначили встречу у кафе в Щербинке, чтобы решить разногласия лично. Потерпевший прибыл по адресу вместе со своими друзьями.
Возле кафе, предположительно, произошла стрельба, также неизвестный нанес молодому человеку ножевые ранения. После этого друзья посадили потерпевшего в такси, чтобы отвезти в больницу, но по пути их товарищ умер. Тогда они попросили остановить машину и вызвали полицию. По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело об убийстве, а позже, в апреле, было возбуждено еще одно дело — о хулиганстве.
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