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Мигрант до смерти забил соотечественника в Борском районе
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Мигрант до смерти забил соотечественника в Борском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
30-летний иностранец обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом своему соотечественнику, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 31 декабря 2017 года в пос. Октябрьский. В гостях у мужчины находился его 24-летний земляк. Он нелестно отозвался об избраннице хозяина, что привело к ссоре. Вступившись за свою девушку, злоумышленник жестоко избил соотечественника. 3 января потерпевший умер в больнице.
Свою вину мужчина не признал. Он заключен под стражу. Выяснилось, что оба фигуранта дела находились на территории России нелегально.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что двое подростков обвиняются в убийстве и покушении на убийство на Бору.
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