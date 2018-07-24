Мигрант до смерти забил соотечественника в Борском районе

Преступление совершено 31 декабря 2017 года в пос. Октябрьский . В гостях у мужчины находился его 24-летний земляк. Он нелестно отозвался об избраннице хозяина, что привело к ссоре. Вступившись за свою девушку, злоумышленник жестоко избил соотечественника. 3 января потерпевший умер в больнице.

Свою вину мужчина не признал. Он заключен под стражу. Выяснилось, что оба фигуранта дела находились на территории России нелегально.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что двое подростков обвиняются в убийстве и покушении на убийство на Бору.

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