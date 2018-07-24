В Звериноголовском судят родственников за убийство и укрывательство

Обоим мужчинам грозит срок за убийство знакомой и сокрытие следов преступления

Прокуратура утвердила обвинительное заключение 31-летнему жителю Звериноголовского и его 57-летнем родственнику. Первого обвиняют в убийстве девушки, а второго — в том, что он помог скрыть следы преступления и избавиться от тела.

По версии следствия: в сентябре прошлого года мужчина был пьян и находился в доме своего родственника. Он приревновал девушку и ударил её ножом в шею. Она скончалась на месте. Тогда родственник обвиняемого помог выбросить труп в Тобол — тело нашли спустя полгода. Все следы преступления злоумышленники скрыли. После совершения данного преступления обвиняемый скрылся, выехав в другой регион, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Однако его задержали и арестовали. За указанное преступление жителю грозит до 15 лет, его дальнему родственнику — до двух лет лишения свободы.