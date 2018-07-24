Оренбурженка через суд добилась возмещения стоимости дефектной мебели

Женщина отсудила у продавца стоимость некачественного дивана.

Отстоять свои права в суде ей помогли сотрудники областного управления Роспотребнадзора . Как сообщают в ведомстве, оренбурженка подала иск в мировой суд с просьбой расторгнуть договор купли-продажи, заключенный ранее с продавцом мебели.

Женщина требовала возместить стоимость покупки в размере почти 34 тыс. рублей, доставки (одна тыс. рублей) и неустойки (8,7 тыс. рублей). Кроме того, она просила две тыс. рублей в качестве моральной компенсации за дефектную мебель.

В суде истица заявила, что после совершения покупки она обнаружила на диване глубокие заломы, отсутствие обивки на подлокотниках и другие недостатки. Кроме прочего, в инструкции не было информации о заводе-изготовителе и его адреса. На следующий день женщина пришла в магазин и потребовала вернуть деньги за некачественный диван и его доставку, однако продавец проигнорировал ее просьбу.

В ходе рассмотрения дела суд принял решение взыскать с предпринимателя требуемую сумму. В качестве штрафа за неустойку недобросовестному продавцу пришлось выплатить не 8,7, а 22,3 тыс. рублей. В общей сложности женщина отсудила у продавца почти 67 тыс. рублей.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, что похожий случай произошел также несколькими неделями ранее. Тогда за дефектный диван потребителю выплатили в 2,5 раза больше его стоимости.