Российские полицейские избили инвалида-колясочника за недогадливость

Братске инвалид-колясочник Максим Безденежных помедлил вернуть полицейским потерянную ими рацию и получил от них два удара по голове. Об этом сам пострадавший рассказал «Сибирь. Реалии».

«Девушка, стоявшая у подъезда, нашла рацию… положили ко мне в коляску… если что — передал бы ее полицейским, — пояснил Максим. — Позже приехали люди в форме… Начали искать что-то, я спросил: «Что потеряли?» Они молчат, зашли в подъезд. Оттуда вылетели и ко мне, окружили, подняли коляску, достали у меня рацию».

После этой находки человек с майорскими звездами на погонах, по словам пострадавшего, ударил его два раза по голове. Затем наряд уехал.

Безденежных написал на полицейских заявление в Следственный комитет . Медики зафиксировали у него гематомы. А через несколько дней ему позвонил участковый и пригрозил уголовным делом за оскорбление сотрудников ОВД , если тот не отступится.

В иркутском областному управлении СКР подтвердили проведение доследственной проверки по данному факту, передает «Тайга.инфо»

Инцидент произошел в ночь с 30 на 1 июля. Стражи порядка, предположительно, потеряли рацию возле подъезда, когда приехали на вызов соседей Безденежных.