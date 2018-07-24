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Российские полицейские избили инвалида-колясочника за недогадливость
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Российские полицейские избили инвалида-колясочника за недогадливость 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Братске инвалид-колясочник Максим Безденежных помедлил вернуть полицейским потерянную ими рацию и получил от них два удара по голове. Об этом сам пострадавший рассказал «Сибирь. Реалии».
«Девушка, стоявшая у подъезда, нашла рацию… положили ко мне в коляску… если что — передал бы ее полицейским, — пояснил Максим. — Позже приехали люди в форме… Начали искать что-то, я спросил: «Что потеряли?» Они молчат, зашли в подъезд. Оттуда вылетели и ко мне, окружили, подняли коляску, достали у меня рацию».
После этой находки человек с майорскими звездами на погонах, по словам пострадавшего, ударил его два раза по голове. Затем наряд уехал.
Безденежных написал на полицейских заявление в Следственный комитет. Медики зафиксировали у него гематомы. А через несколько дней ему позвонил участковый и пригрозил уголовным делом за оскорбление сотрудников ОВД, если тот не отступится.
В иркутском областному управлении СКР подтвердили проведение доследственной проверки по данному факту, передает «Тайга.инфо».
Инцидент произошел в ночь с 30 на 1 июля. Стражи порядка, предположительно, потеряли рацию возле подъезда, когда приехали на вызов соседей Безденежных.
В мае сообщалось о пьяном инспекторе ДПС из Татарстана, заставившем перенесшего операцию на позвоночнике мужчину бежать за своей машиной на тросе, чтобы тот заплатил ему 15 тысяч рублей.
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