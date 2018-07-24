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Иностранца-нелегала судят за убийство на Бору
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Иностранца-нелегала судят за убийство на Бору 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Борском районе судят 30-летнего иностранца, обвиняемого в убийстве 24-летнего соотечественника. Злоумышленник, как и его жертва, находились в России нелегально. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Преступление было совершено 31 декабря прошлого года в поселке октябрьский. По версии следствия, в тот день в гости к обвиняемому пришел его земляк. Он оскорбил девушку хозяина, из-за чего между мужчинами возникла ссора. Обвиняемый избил гостя, который спустя несколько дней скончался в больнице от полученных травм.
Свою вину злоумышленник не признал. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело рассматривается в суде.
Напомним, в Автозаводском районе 23-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве брата.
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