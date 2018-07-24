Краевое УФСБ обезвредило наркоторговцев в погонах

Краснодар . 24 июля — Новая Кубань. Им инкриминируют п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

События разворачивались в марте текущего года. 16 числа они сбыли жителю краевой столицы 0,28 грамм наркотического вещества, которое ранее сами и приобрели. Все происходило в салоне автомобиля.

В пресс-службе ЮСУТ СК РФ уточнили, что на время следствия они взяты под стражу.