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Краевое УФСБ обезвредило наркоторговцев в погонах
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Краевое УФСБ обезвредило наркоторговцев в погонах 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Им инкриминируют п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).
События разворачивались в марте текущего года. 16 числа они сбыли жителю краевой столицы 0,28 грамм наркотического вещества, которое ранее сами и приобрели. Все происходило в салоне автомобиля.
В ходе проведения спецоперации наркоторговцы были задержаны с поличным сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе ЮСУТ СК РФ уточнили, что на время следствия они взяты под стражу.
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