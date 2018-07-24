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Вологжанин пытался убить инвалида
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Вологжанин пытался убить инвалида 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Нетрезвый житель Молочного напал с ножом на инвалида. ЧП произошло в одном из магазинов села.
Как сообщает областной следственный комитет, инцидент случился 16 июля. У всех на глазах 36-летний местный житель достал нож и набросился на инвалида. На теле пострадавшего насчитали не менее 10 ранений в области головы, лица и шеи. Остановить дебошира смогли продавцы и покупатели торговой точки.
В отношении агрессора возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», его арестовали. Примечательно, что с пострадавшим ранее он знаком не был, мотивы его поведения сейчас устанавливаются.
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