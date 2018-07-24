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Кошелек с деньгами украли в одном из магазинов Приморья
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Кошелек с деньгами украли в одном из магазинов Приморья 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В дежурную часть полиции Уссурийска поступило заявление 59-летней местной жительницы, которая рассказала, что у нее украли кошелек с 18 тысячами рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
По словам потерпевшей, осматривая товар в одном из отделов магазина, она положила кошелек на прилавок. После этого, забыв его, она пошла в другой отдел, а когда вернулась, кошелька не обнаружила.
В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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