Кошелек с деньгами украли в одном из магазинов Приморья

В дежурную часть полиции Уссурийска поступило заявление 59-летней местной жительницы, которая рассказала, что у нее украли кошелек с 18 тысячами рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю

По словам потерпевшей, осматривая товар в одном из отделов магазина, она положила кошелек на прилавок. После этого, забыв его, она пошла в другой отдел, а когда вернулась, кошелька не обнаружила.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».