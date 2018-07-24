В Пермском крае психолога признали виновной в мошенничестве

Женщина работала психологом Горнозаводского отделения социальной реабилитации ООО «Менеджмент консалтинг». Следствие установило, что с января по март 2017 г. 34-летняя женщина предоставляла руководству центра фиктивные акты о якобы оказанных социальных услугах. Таким способом она незаконно присвоила 11506 рублей.