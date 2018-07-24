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СК возбудил уголовное дело по факту насилия в томском психоневрологическом интернате
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СК возбудил уголовное дело по факту насилия в томском психоневрологическом интернате 

ТАСС 1 час назад
Фото: tvtomsk.ru
ТОМСК, 24 июля. /ТАСС/ Следственное управление Следственного комитета России по Томской области возбудило уголовное дело по факту насилия по отношению к пациенту со стороны персонала Шегарского психоневрологического интерната «Забота». Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Томской области.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по результатам проверки, проведенной по факту применения сотрудницей Шегарского психоневрологического интерната насилия к пациенту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)", — говорится в сообщении.
Как рассказала агентству старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Елена Лебедева, «осмотрена территория и помещения интерната, допрошены потерпевший и свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза, следствие продолжается».
По словам уполномоченного по правам человека Томской области Елена Карташовой, в Шегарском психоневрологическом интернате ранее был установлен факт хищения средств на сумму более 1 млн рублей, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Омбудсмен также отмечала, что в регионе практически отсутствует эффективный общественный контроль в психиатрических учреждениях.
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