СК возбудил уголовное дело по факту насилия в томском психоневрологическом интернате

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области по результатам проверки, проведенной по факту применения сотрудницей Шегарского психоневрологического интерната насилия к пациенту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)", — говорится в сообщении.

Как рассказала агентству старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Елена Лебедева, «осмотрена территория и помещения интерната, допрошены потерпевший и свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза, следствие продолжается».

По словам уполномоченного по правам человека Томской области Елена Карташовой, в Шегарском психоневрологическом интернате ранее был установлен факт хищения средств на сумму более 1 млн рублей, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. Омбудсмен также отмечала, что в регионе практически отсутствует эффективный общественный контроль в психиатрических учреждениях.