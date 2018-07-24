Замглавы сельсовета Курахского района уволена из-за липового диплома

Замглавы сельсовета Курахского района уволена из-за липового дипломаЗаместитель главы муниципального образования «сельсовет „Курахский“ получила свою должность используя липовый диплом о высшем образовании, сообщает прокуратура района по итогам своей проверки исполнения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

Кроме того, по итогам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Суд признал женщину виновной в совершении указанного преступления и оштрафовал.