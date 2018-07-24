9 лет колонии получил 18-летний житель Башкирии за сбыт наркотиков 

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
В Мелеузовском райсуде установлено, что в марте этого года парня задержали с поличным во время распространения наркотиков через тайники-закладки.
При нем оперативники обнаружили 15 пакетиков с синтетическими наркотиками общим весом свыше 4 граммов.
Суд признал парня виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Подсудимый частично признал свою вину.
Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.