9 лет колонии получил 18-летний житель Башкирии за сбыт наркотиков

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В Мелеузовском райсуде установлено, что в марте этого года парня задержали с поличным во время распространения наркотиков через тайники-закладки.

При нем оперативники обнаружили 15 пакетиков с синтетическими наркотиками общим весом свыше 4 граммов.

Суд признал парня виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Подсудимый частично признал свою вину.