Жительницу Хакасии будут судить за призывы к экстремизму в соцсети

По данным ФСБ, данная запись появилась в начале 2018 года и вызвала общественный резонанс, что в свою очередь привлекло внимание правоохранителей.

"Была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, на основании которой было дано заключение, что данный текст содержит призывы экстремистского характера", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

"В настоящее время следствие завершено и дело направлено в суд на рассмотрение", — сказал представитель ФСБ республики.