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Жительницу Хакасии будут судить за призывы к экстремизму в соцсети
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Жительницу Хакасии будут судить за призывы к экстремизму в соцсети 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Суд в Абакане рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая по версии следствия, разместила у себя на странице в социальной сети пост, где содержались призывы к экстремизму, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по республике Хакасия.
По данным ФСБ, данная запись появилась в начале 2018 года и вызвала общественный резонанс, что в свою очередь привлекло внимание правоохранителей.
"Была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, на основании которой было дано заключение, что данный текст содержит призывы экстремистского характера", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
"В настоящее время следствие завершено и дело направлено в суд на рассмотрение", — сказал представитель ФСБ республики.
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