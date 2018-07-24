На Черноморском флоте вскрыли мошенническую схему при ремонте кораблей

СК расследует уголовное дело в отношении начальника службы эксплуатации и ремонта кораблей Черноморского флота Евгения Гущина и гендиректора ООО «Компания „Энергоремонт“ Сергея Шипицына, которым инкриминируется мошенничество при ремонте и обслуживании силовых установок боевых кораблей.

Как пишет газета „Коммерсант“ , Гущин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а Шипицын обвиняется в мошенничестве. Следствием установлено, что в 2013 году компания Шипицына заключила договор с Минобороны на ремонт корабельных двигателей.

При этом исполнитель в ходе ремонта одного из малых ракетных кораблей использовал бывшие в употреблении запчасти.

правоохранительных органах подсчитали, что таким образом Шипицын и его подчиненные „создали видимость“ ремонтных работ, за которые незаконно получили в 2016 году от Минобороны более 59 млн рублей.

По мнению следствия, ООО „Компания „Энергоремонт“ получила необоснованную оплату благодаря содействию Гущина, который подписал акты сдачи-приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения.

Вначале Шипицын проходил делу свидетелем, а задержали бизнесмена после того, как он, по данным ФСБ, якобы пытался оказать давление на других свидетелей. Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал гендиректора „Энергоремонта“ до 9 августа.

Как пишет издание Гущин ареста избежал, однако по ходатайству следствия для погашения ущерба по делу был арестован автомобиль Subaru Forester.

Напомним, в январе сообщалось, что при разработке подлодок „Варшавянка“ расхищено 100 млн рублей.