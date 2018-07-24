К 11 годам тюрьмы приговорили жителя Кургана за убийство брата

Суд признал мужчину виновным в убийстве

Суд признал 58-летнего курганца виновным в убийстве брата и приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима . В марте они вместе выпивали и поругались.

— В ответ на оскорбления подсудимый нанес своему брату множественные удары руками по голове и телу, а также не менее 2 ударов в область головы взятой на месте происшествия керамической тарелкой, — сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Из-за повреждений брат умер на месте.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за покушение на убийство того же человека. Пока приговор не вступил в силу.