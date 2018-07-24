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Убийца девочки арестован, а покрывавшего его полицейского будут судить
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Убийца девочки арестован, а покрывавшего его полицейского будут судить 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Серпуховский районный суд Московской области арестовал Александра Семина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки.
Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Девочка, которая играла на детской площадке в Серпухове, пропала 22 июля. Ее тело было обнаружено добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в спортивной сумке около железной дороги. По подозрению в убийстве был задержан местный житель 1990 года рождения.
При этом выяснилось, что в июне 2017 года жительница Серпухова подавала заявление в полицию с просьбой проверить данного мужчину, который домогался ее малолетней дочери и ее подруги на детской площадке.
Однако участковый, которому было поручено разобраться с заявлением, отказал женщине в возбуждении уголовного дела — чтобы не нарушать отчетные показатели в работе. Сейчас бывшего сотрудника полиции, против которого возбуждено уголовное дело о превышении служебных полномочий, допрашивают следователи СКР.
Также был установлено, что Семин два года «кружил» вокруг детской площадки, высматривая будущую жертву.
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