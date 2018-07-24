Ещё
В Самаре осудили дилера за попытку продать 9 кг героина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре осудили дилера за попытку продать 9 кг героина 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Злоумышленника осудили за кражу и сбыт наркотиков
В Кировском районном суде подошли к концу слушания по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже и попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Самарской области.
— Мужчину задержали 26 октября прошлого года. Он пытался сбыть 9 кг героина, — рассказали представители силовых ведомств. — В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».
Служители Фемиды приговорили дилера к 10 с половиной годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
63.ru: последние новости
Вымогал деньги для полиции: в Самаре адвокат попал под статью из-за взятки в 200 тысяч рублей Крышевал спортплощадку: экс-замглавы Ленинского района Самары предстанет перед судом Экс-начальник отдела уголовного розыска самарской полиции пойдёт под суд за мошенничество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции201
Основательница Femen покончила с собой55
Основательница Femen покончила с собой43
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую199
Максакова потеряла сына в его день рождения19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение