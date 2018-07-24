В Самаре осудили дилера за попытку продать 9 кг героина 

Злоумышленника осудили за кражу и сбыт наркотиков
В Кировском районном суде подошли к концу слушания по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в краже и попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Самарской области.
— Мужчину задержали 26 октября прошлого года. Он пытался сбыть 9 кг героина, — рассказали представители силовых ведомств. — В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков».
Служители Фемиды приговорили дилера к 10 с половиной годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.