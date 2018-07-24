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ФСБ разоблачила две нарколаборатории в Хабаровском крае
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ФСБ разоблачила две нарколаборатории в Хабаровском крае
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
РИА Новости
.
ФСБ РФ
задержала 4 человек, причастных к организации сети по производству и сбыту синтетических наркотиков в
Хабаровском крае
, найдены две лаборатории
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