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ФСБ разоблачила две нарколаборатории в Хабаровском крае
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ФСБ разоблачила две нарколаборатории в Хабаровском крае 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости. ФСБ РФ задержала 4 человек, причастных к организации сети по производству и сбыту синтетических наркотиков в Хабаровском крае, найдены две лаборатории
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