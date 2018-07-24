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СМИ: в Пакистане неизвестный расстрелял митингующих
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СМИ: в Пакистане неизвестный расстрелял митингующих 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 24 июля. По меньшей мере шесть человек убиты и десять ранены в округе Чаквал в пакистанской провинции Пенджаб, где неизвестный открыл огонь по участникам политического митинга. Об этом во вторник сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел поздно вечером в понедельник. Неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия по участникам митинга, организованного одной из местных партий, после чего застрелился.
Полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего.
По предварительной версии, нападение на демонстрантов совершил психически больной человек.
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