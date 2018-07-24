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Житель Саратова забил собутыльника из-за спора об армии
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Житель Саратова забил собутыльника из-за спора об армии 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Убийство произошло во время пьяной ссоры.
В настоящий момент 37-летний житель областного центра обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
— В ночь с 20 на 21 июля 2018 года 38-летний саратовец выпивал алкогольные напитки в своей квартире на улице Чернышевского. Во время посиделок между участниками алковечеринки завязался спор об армии, который быстро перерос в ссору и драку, — рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР. —
Один из гостей — мужчина 37 лет — сначала начал избивать хозяина руками и ногами по голове и туловищу. Потом он вместе с другом ушел из квартиры. Тело жертвы побоев утром следующего дня нашли соседи.
Судмедэксперты пришли к выводу, что 38-летний житель областного центра скончался от многочисленных травм из-за побоев.
Убийца задержан и дожидается решения суда за решеткой. Расследование уголовного дела продолжается.
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