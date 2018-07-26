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СК завел дело после артобстрела украинских силовиков в Донбассе
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СК завел дело после артобстрела украинских силовиков в Донбассе 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Следственный комитет России завел еще одно дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны после артиллерийского обстрела Докучаевска в Донбассе украинскими силовиками, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 23 июля украинские силовики провели артобстрел объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Докучаевске. В результате этого 30-летняя мирная жительница получила осколочные ранения.
"В связи с этим главным следственным управлением СК России возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — сказала она.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц.
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