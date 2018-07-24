СК возбудил уголовное дело по факту смерти пациентки частной клиники

«Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки одной из частных клиник», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 июля 2018 года в одной из московских частных клиник во время операции 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через некоторое время скончалась.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится установление всех обстоятельств произошедшего, «в клинике проведен обыск, изъята медицинская и иная интересующая следствие документация», а также назначена судебно-медицинская экспертиза.