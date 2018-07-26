Против заммэра Махачкалы возбуждено дело

СК возбудил дело против заммэра Махачкалы Курбанова

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность заместителя главы администрации городского округа Курбана Курбанова к совершению одного из преступлений в соучастии с Мусаевым", — говорится в сообщении.

Дело в отношении Курбанова возбуждено по статье УК РФ "Подстрекательство к превышению должностных полномочий".

По данным следствия, Курбанов в интересах своего родственника, являющегося генеральным директором одного из предприятий в Махачкале, склонил Мусаева к подписанию постановления о предоставлении предприятию земельного участка по заниженной стоимости.

"В ходе допроса подозреваемый Курбанов свою вину признал полностью и подтвердил обстоятельства, при которых совместно с Мусаевым совершил преступление. С учетом признания вины в инкриминируемом преступлении в отношении фигуранта следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — отметили в СК.

Уголовные дела соединены в одно производство.