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Против заммэра Махачкалы возбуждено дело
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СК возбудил дело против заммэра Махачкалы Курбанова 

ТАСС 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Следствие возбудило уголовное дело в отношении заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова по делу о подстрекательстве к превышению должностных полномочий в соучастии с бывшим мэром города Мусой Мусаевым, сообщает пресс-служба СК РФ в четверг.
"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность заместителя главы администрации городского округа Курбана Курбанова к совершению одного из преступлений в соучастии с Мусаевым", — говорится в сообщении.
Дело в отношении Курбанова возбуждено по статье УК РФ "Подстрекательство к превышению должностных полномочий".
По данным следствия, Курбанов в интересах своего родственника, являющегося генеральным директором одного из предприятий в Махачкале, склонил Мусаева к подписанию постановления о предоставлении предприятию земельного участка по заниженной стоимости.
"В ходе допроса подозреваемый Курбанов свою вину признал полностью и подтвердил обстоятельства, при которых совместно с Мусаевым совершил преступление. С учетом признания вины в инкриминируемом преступлении в отношении фигуранта следствием избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — отметили в СК.
Уголовные дела соединены в одно производство.
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