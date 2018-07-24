По факту оторванной руки работницы на заводе в Башкирии возбуждено дело

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по РБ Екатерина Яковлева , расследование велось по материалам проверки Госинспекции труда в РБ о несчастном случае на производстве. В результате Орджоникидзевский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье УК РФ «нарушение требований охраны труда».

По данным следствия, вечером 16 июня 51-летняя сотрудница завода «Уфаоргсинтез», при запуске вентагрегата машинистом получила серьезную производственную травму — ей оторвало часть левой руки.

Сейчас ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица из числа руководства и ответственных сотрудников предприятия, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.