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По факту оторванной руки работницы на заводе в Башкирии возбуждено дело
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По факту оторванной руки работницы на заводе в Башкирии возбуждено дело 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.
Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК по РБ Екатерина Яковлева, расследование велось по материалам проверки Госинспекции труда в РБ о несчастном случае на производстве. В результате Орджоникидзевский следственный отдел возбудил уголовное дело по статье УК РФ «нарушение требований охраны труда».
По данным следствия, вечером 16 июня 51-летняя сотрудница завода «Уфаоргсинтез», при запуске вентагрегата машинистом получила серьезную производственную травму — ей оторвало часть левой руки.
Сейчас ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются лица из числа руководства и ответственных сотрудников предприятия, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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