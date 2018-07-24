Брянский Ромео нес любимую на руках и оступился — она погибла

Суд вынес приговор 33-летнему жителю города Клинцы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили 1,5 года исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Кроме того, он заплатит полмиллиона рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Брянской области , трагедия произошла 14 октября 2017 года в подъезде дома на улице Свердлова. Мужчина поднял свою девушку на руки и начал спускаться с ней по лестнице. В определенный момент он сделал неловкий шаг и упал вместе с возлюбленной.

Женщина получила травму головы, от которой скончалась в больнице через два дня.