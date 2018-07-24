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Директор нижегородской организации оштрафован за отказ принять на работу осужденную
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Директор нижегородской организации оштрафован за отказ принять на работу осужденную 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
В Ветлужском районе привлечен к административной ответственности директор организации, отказавшийся принять на работу женщину, приговоренную к исправительным работам.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Установлено, что ранее эта организация была включена в перечень для отбывания наказания осужденными к исправительным работам. Тем не менее, в апреле 2018 года директор отказал в приеме на работу осужденной к наказанию в виде исправительных работ
Нарушение было выявлено в ходе проверки, проведенной прокуратурой. По ее результатам надзорное ведомство возбудило в отношении директора административное дело. Решением суда ему вынесен штраф.
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