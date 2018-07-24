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Рязанец, изрезавший односельчанина, получил условный срок
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Рязанец, изрезавший односельчанина, получил условный срок 

Новости Рязани 59 минут назад
Фото: Новости Рязани
40-летний житель Александро-Невского района, изрезавший приятеля-собутыльника, получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно материалам дела, 1 января 2018 года подсудимый и его знакомый односельчанин распивали спиртные напитки в доме последнего. Во время застолья мужчины поссорились и устроили драку, после которой хозяин прилег на кровать, а обиженный гость в этот момент нанес ему три удара ножом в спину и один в плечо. Когда злоумышленник понял, что истекающий кровью приятель может умереть, он вызвал «скорую», что спасло потерпевшему жизнь.
Как сообщили «Новости Рязани» в прокуратуре, подсудимый был признан виновным по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ и приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.
Фото: pixabay.com
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