Рязанец, изрезавший односельчанина, получил условный срок

40-летний житель Александро-Невского района, изрезавший приятеля-собутыльника, получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно материалам дела, 1 января 2018 года подсудимый и его знакомый односельчанин распивали спиртные напитки в доме последнего. Во время застолья мужчины поссорились и устроили драку, после которой хозяин прилег на кровать, а обиженный гость в этот момент нанес ему три удара ножом в спину и один в плечо. Когда злоумышленник понял, что истекающий кровью приятель может умереть, он вызвал «скорую», что спасло потерпевшему жизнь.

Как сообщили «Новости Рязани» в прокуратуре , подсудимый был признан виновным по п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ и приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

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