Члены ОПГ пойдут под суд за похищение жителей Воронежской области и вымогательство 

Объём уголовного дела составляет 42 тома. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении семерых жителей Воронежской области и Москвы, обвиняемых в похищении людей, вымогательстве и самоуправстве. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник, 23 июля. Следствие установило, что преступления совершали мужчины в возрасте от 25 до 48 лет. Первое похищение жителя Воронежской области члены ОПГ совершили 2 декабря 2016 года. Из рабочего посёлка Хохольский мужчину перевезли в Воронеж и удерживали более трёх суток в разных квартирах, угрожая оружием. Спустя несколько дней шестеро мужчин похитили жительницу Воронежа от автомастерской. Женщину привезли в квартиру на Московском проспекте, где удерживали в течение суток, требуя деньги. А в январе 2017 года двое обвиняемых совершили самоуправство в отношении другой женщины, чтобы выселить её из квартиры. При расследовании уголовного дела следователи провели более 15 обысков и выемок предметов и документов, допросили более 70 свидетелей, провели 25 судебных экспертиз. Кроме того, к делу в качестве вещественных доказательств приобщили детализации телефонных соединений обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Объём уголовного дела составил 42 тома, обвинительное заключение — более 2 тыс. страниц. Дарья Крымова