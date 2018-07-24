Ссора двух братьев из-за телевизора закончилась убийством в Автозаводском районе

Ссора двух братьев, возникшая из-за громко работающего телевизора, закончилась гибелью одного из них. Второй в настоящее время задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Конфликт между 23-летним и 37-летним братьями разгорелся в ночь на 22 июля в квартире одного из домов по улице Фучика. Как выяснилось, данная ссора была далеко не первой. Следователи установили, что старший брат недавно освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за разбойное нападение. Он регулярно приводил домой шумные компании. Из-за этого родственники постоянно конфликтовали.

В роковую ночь младший из братьев схватил нож и нанес старшему несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Свою вину подозреваемый признал частично, заявив, что смерти родственнику не желал.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, житель Приокского района также подозревается в убийстве родного брата.