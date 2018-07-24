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Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за поста в соцсети
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Жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за поста в соцсети 

ТВ Центр 5 часов назад
В Хакасии ФСБ расследует уголовное дело об экстремизме в отношении жительницы Абакана Лидии Баиновой. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к экстремистской деятельности», ей предъявлено обвинение.
"В начале года Баинова разместила в соцсети «ВКонтакте» пост о том, что права хакасов, как она считает, ущемляются. Пост широко обсуждался в интернете. Была проведена психолингвистическая экспертиза, которая выявила в тексте поста признаки экстремизма", — рассказал "Интерфаксу" представитель УФСБ по Хакасии.
По словам адвоката Владимира Васина, который выступает защитником обвиняемой, причиной уголовного преследования Баиновой послужил ее пост в соцсети, в котором Баинова рассказала о притеснении местных жителей в регионе. ​ При этом следствие, по его словам, считает, что она опубликовала этот пост «с целью призыва неограниченного круга лиц к осуществлению насильственных действий в отношении представителей русского этноса».
Васин рассказал РБК, что Баинова написала о случае, когда в игровой комнате одного из заведений Абакана дети сказали, что «вход туда только русским». «В тексте, размещенном Баиновой в соцсети, присутствует лишь ее точка зрения по наболевшему вопросу», — заявил адвокат. Баинова свою вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с ее общественной деятельностью по защите хакасской культуры.
Баинова известна в Хакасии как популяризатор хакасской культуры. Она участвует в национальных культурных фестивалях, активно выступает за сохранение народных традиций и языка.
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